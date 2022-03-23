Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Haberler

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Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı. Vatandaşların delikten çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 10 kişi, hastanenin asansörünün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olmayınca, kurtulmak için çare aramaya başladı. Seslerini duyuramayan vatandaşlar asansörün üstündeki kartonpiyeri duvarı karıp delik açtı. Duvardaki deliği fark eden hastane çalışanları merdiven getirerek vatandaşları kurtardı. Vatandaşların kurtarıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Hastane, 3. Sayfa, Haberler

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