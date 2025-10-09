Haberler

Hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çankırılı polis memuru Mürsel Yılmaz, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı köyünde toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
