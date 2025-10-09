Hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Polis memuru memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çankırılı polis memuru Mürsel Yılmaz, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı köyünde toprağa verildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa