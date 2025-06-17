Hastalardan Haksız Kazanç Elde Eden 6 Kişi Gözaltında

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Sağlık Bakanlığı, kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma, uzun süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı, hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesindeki hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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