Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar - Haberler

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Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilenci zabıtalar tarafından yakalandı.

Hasta ve engelli taklidi yaparak vatandaşların duygularını sömürüyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilenci zabıtalar tarafından yakalandı.

Gaziantep'in alışveriş ve ulaşım noktalarından biri olan Balıklı Meydanı'nda, sivil elbiselerle denetim yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri hasta ve engelli taklidi yapan, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sararak vatandaşların vicdani duygularını sömürerek dilencilik yapan madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. suçüstü yakalandı.

Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiyi dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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