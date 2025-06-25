Hasta Taşıyan Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı, 933 TL idari para cezası kesildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Vakaya giden 112 ambulansına, K.M.Y.S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasta taşıyan bir ambulansa dakikalarca yol vermeyen ve geçişini engelleyen sürücünün görüntüleri, tepki çekti.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin derhal soruşturma başlattı. Sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık, insan hayatını hiçe sayan bu davranış nedeniyle sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, polis ekipleri tarafından sürücüye 933 TL para cezası kesildiği öğrenildi - MUĞLA