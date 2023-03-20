Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

Trafik magandası, hasta taşıyan ambulansın önüne geçerek yol vermedi. Dakikalar boyunca sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansa aldırmayan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda yaşandı. Sirenleri açık şekilde hasta taşıyan bir ambulans, hastaneye yetişmeye çalışırken bir sürücü sol şeride geçerek yol vermedi. Dakikalar boyunca sol şeritte ambulansın önünde ilerleyen trafik magandası, kameraya yansıdı. Uzun bir süre aynı şekilde yol alan araç, daha sonrasında sağ şeride geçerek ambulansın önünü açtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL