Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hasta taşırken kalp krizi geçiren ambulans şoförü hastanede hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulans şoförü yolda kalp krizi geçirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulans şoförü yolda kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini anlayıp ambulansı park eden ve yardım isteyen ambulans şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taşıdığı hasta ise olay yerine gönderilen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, Eğirdir ilçesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç (54) Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi. Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince acilen müdahale edilerek Isparta'ya sevk edilen Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın taşıdığı hasta ise olay yerine gelen ikinci ambulansla gideceği hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Isparta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title