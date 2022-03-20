Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İşyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobilin hızlı olduğu, ambulansın ters yönden geldiği gözlenirken, ambulansın çarpmanın şiddetiyle işyerinin duvarında askıda kaldığı görüldü.

Kaza Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Aşağı Pazarcı Mahallesi istikametine gitmekte olan Mehmet Karataş'ın kullandığı 07 VU 740 plakalı ambulansa, İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Latifhan Yatgın'ın kullandığı 07 ACR 11 plakalı otomobil yandan çarptı.

Ambulans, çarpmanın şiddetiyle otomobil ile yol kenarında bulunan işyerinin duvarı arasında askıda kalırken, araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın ile ambulansta görevli Eşe Eyiklibilir, Hanife Çetin, otomobilde yolcu olarak bulunan Yakup Acar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası araçların kaldırılması uzun sürdü. Otomobilin altına girmesi nedeniyle işyerinin duvarıyla otomobil arasında askıda kalan ambulans, otomobilin çekiciye alınma çalışması sırasında devrilme tehlikesi geçirdi. 2. Çekicinin gelmesi ve ambulansı halatla bağlamasının ardından önce otomobil, ardından da ambulans kaza yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa