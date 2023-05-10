Hasta almaya giden Esenyurt Belediyesi ambulansı borcu nedeniyle haczedildi

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans hasta almaya gittiği sırada, geçmiş yıllara ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi. Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmi plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL