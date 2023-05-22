Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı Devrilen ambulanstaki sağlık görevlilerine ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapıldı Gaziantep'te vakaya giden bir ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi.

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Devrilen ambulanstaki sağlık görevlilerine ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te vakaya giden bir ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3'ü sağlık personeli toplam 4 kişiye ise olay yerine gelen başka 112 ekipleri tarafından yapıldı

Gaziantep'te vakaya giden Fatih Y. yönetimindeki 27 KM 782 plakalı 112 ambulansı Şehitkamil ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi kavşağında Ahmet A. yönetimindeki 27 T 0294 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrularak, devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık görevlileri İmam Ali Ö. ve Bengi B. ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan yaralı sağlık personelleri, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı personellerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.