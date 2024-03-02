Hassa ilçesinde otomobil yangını söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Hassa ilçesi Deliçay Mahallesi'nde bir otomobilde yangın çıktı. Mahallede seyir halde ilerleyen otomobilde aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilde dumanların yerini alevler alırken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında sürücü yaralanmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY