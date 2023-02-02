Hassa'da trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sonucu 2 kişi yaralandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sonucu 2 kişi yaralandı. Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ekrem Atalay'ın kullandığı 31 U 8283 plakalı motosiklet, Halil İbrahim Yıldırım yönetimindeki 27 AOP 206 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ekrem Atalay ve motosiklette bulunan Mustafa Şen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Yıldırım Hatay Hassa 3. Sayfa Haberler

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