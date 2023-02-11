Hassa Cumhuriyet Savcılığı'ndan açıklama

Hatay Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında soruşturma başlatıldığı ve ilçede yağma yapıp bu malzemeleri satan bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Hatay Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında soruşturma başlatıldığı ve ilçede yağma yapıp bu malzemeleri satan bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın durumu ile ilgili sorumlu kişiler hakkında soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Hassa ilçesinde yağmaya karışan ve çaldığı malzemeleri başka marketlere satan bir şahıs, Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi" ifadelerine yer verildi. - HATAY