Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi kaçasından av tüfeğiyle vuruldu.

SİVASLI, UŞAK (İHA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi kaçasından av tüfeğiyle vuruldu.

Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Hatipler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe meydanına gelen Mustafa K. (45), aralarında husumet olduğu öğrenilen İrfan Ö. (44) ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan iki kişiden Mustafa K., aracında bulunan av tüfeğini alarak aracına binmek üzere olan İrfan Ö'ye ateş etti. Saçmaların sağ kalçasına isabet ettiği İrfan Ö., kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İrfan Ö.'u ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İrfan Ö'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Şüpheli Mustafa K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu

Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu

Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivaslı, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title