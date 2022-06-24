Haşhaş tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Afyonkarahisar'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil haşhaş tarlasına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.C., idaresindeki 03 ACV 657 otomobil sürücüsü yola aniden çıkan başıboş sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki haşhaş tarlasına devrildi. Kazada sürücü Ç.C., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Ç.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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