Hasdal-Kemerburgaz Yolunda Terk Edilmiş Otomobil Bulundu

Hasdal-Kemerburgaz yolunda otoyol kenarında terk edilmiş bir otomobil görenleri şaşırtıyor. Etrafında kimse olmayan ve kapıları açık şekilde bırakılmış otomobilin terk edilme nedeni araştırılıyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolu Tayakadın yol ayrımı mevkiinde yol kenarında terk edilmiş bir otomobil merak uyandırdı. Kim ya da kimler tarafından ne amaçla bırakıldığı bilinmeyen otomobilin kapılarının açık olması ve bir süredir bölgede kalması vatandaşların dikkatini çekti. Kapısı açık bir şekilde bırakılan otomobilin terk edilme nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Gün içerisinde aynı yolu 2 kere kullanan ve otomobile denk gelen Necip İba, "Ben bugün buradan iki defa geçtim aracın boş olduğunu görünce haber vermek istedim. Arabanın çalıntı olabilme ihtimalini düşünüyorum. Ben geldiğimde de kapıları açık şekildeydi ben asla dokunmadım. Ne zamandır burada olduğunu bilmiyorum ama 3 saat aralıkla buradan iki defa geçtim hala buradaydı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL