Elazığ'da iş makinesi yardımı ile ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişikte bulunan sağlam binada zarar gördü. Sağlam binanın duvarları yıkılırken, operatör hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

Hasarlı binayı yıkmak isterken sağlam binanın duvarlarını yıktı

Hasarlı bina yıkılırken sağlam bina zarar aldı, iş makinesi hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti

ELAZIĞ - Elazığ'da iş makinesi yardımı ile ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişikte bulunan sağlam binada zarar gördü. Sağlam binanın duvarları yıkılırken, operatör hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi bitişiğindeki sağlam binanın oturma odalarının duvarını da yıktı. İş makinesi sağlam binada bulunan evin duvarını yıkarken, hiçbir şey olmamış gibi hasarlı binanın yıkımına devam etmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.