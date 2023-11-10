Hasarlı binaya giren çocuklar su sayaçlarını saniyeler içerisinde çaldı

Adıyaman'da, depremden dolayı orta hasar alan bir binaya giren 5 şahıs, su sayaçlarını saniyeler içerisinde çaldı. Meydana gelen hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Hasarlı binaya giren çocuklar su sayaçlarını saniyeler içerisinde böyle çaldı

Orta hasarlı binadaki hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, depremden dolayı orta hasar alan bir binaya giren 5 şahıs, su sayaçlarını saniyeler içerisinde çaldı. Meydana gelen hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2304 Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depreminde orta hasar alan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binaya gelen yaşları küçük olduğu tahmin edilen 5 şahıs, önce yere doğru sarkan güvenlik kameralarına ait kabloları koparmak istedi. Kabloyu koparamayan şahıslar, bu defa binanın kapısından içeriye girerek buradaki su sayaçlarına saldırdı.

Su borularını tekmelerle kıran şahıslar su sayaçlarını bulunduğu yerden sökerek olay yerinden hızla kaçtı. Meydana gelen hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansırken boruların kırılmasıyla da bina içerisi sularla doldu. Bir süre sonra olayı fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.