Hasarlı bina yıkımı esnasında kepçe operatörü enkaz altında kaldı
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Hasarlı bina yıkımı esnasında kepçe operatörü enkaz altında kaldı Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Binevler Mahallesi'nde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.
Hasarlı bina yıkımı esnasında kepçe operatörü enkaz altında kaldı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Binevler Mahallesi'nde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.