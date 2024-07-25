Hasankeyf'te Yol Kontrolünde 5 Bin 593 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 5 bin 593 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında tarihi ilçe girişinde yol kontrolü yapıldı. Yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada 5 bin 593 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan jandarma ekipleri sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BATMAN