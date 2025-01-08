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Hasankeyf'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Hasankeyf'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada İ.K. isimli şahıs silahla yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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