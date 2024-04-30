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Hasankeyf'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kılıç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ABF 990 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve beraberindeki yolcu yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasankeyf trafik Batman Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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