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Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğince, uygulama noktasında durdurulan iki ayrı araçtan bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 8 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildiği belirtildi.

Konuya ilişkin 7 kişiye adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Hasankeyf Batman Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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