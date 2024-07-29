Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğince, uygulama noktasında durdurulan iki ayrı araçtan bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 8 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildiği belirtildi.

Konuya ilişkin 7 kişiye adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN