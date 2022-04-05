Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor - Haberler

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Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları sürerken, talihsiz gencin kız arkadaşı Şeyma Demir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları sürerken, talihsiz gencin kız arkadaşı Şeyma Demir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kızılırmak'ta iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldükten sonra cesetleri atılan ve 11 gündür henüz cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı su altı tarama cihazları ile arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 130 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yakından takip ediyor. Kayseri'de bulunan Yamula Barajı'nın suyunun kesilmesiyle arama çalışmalarının sürdüğü alanda suyun debisi de düşürüldü.

Öte yandan, 11 gündür bulanamayan Hasan'ın kayıp olarak aranırken cenazesi bulunan kız arkadaşı Şeyma tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. - KIRŞEHİR

Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Görevlisi, Hasan Aydoğan, Kırşehir, su, 3. Sayfa, Haberler

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