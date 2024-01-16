Hasan Dağı'nda düşen dağcı TSK tarafından kurtarıldı
Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yaparken düşen bir dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı.
Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Yaralı dağcı hastaneye kaldırıldı. - ANKARA