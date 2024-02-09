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Hasan Alpargün Apartmanı davasında tutuklu müteahhit serbest bırakılmadı

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Adana'da 96 kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında tutuklu müteahhit Hasan Alpargün yaşını gerekçe gösterip serbest bırakılmasını isterken, mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu talep edip duruşmayı erteledi.

Adana'da 96 kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında tutuklu müteahhit Hasan Alpargün yaşını gerekçe gösterip serbest bırakılmasını isterken, mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu talep edip duruşmayı erteledi. Kayıp yakını ve dava avukatı Beşir Ekinci, "Sanığın iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Adana'nın merkez Çukurova ilçesini Güzelyalı Mahallesi'nde 96 kişinin ölümü ile sonuçlanan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada tutuklu yargılanan sanık Hasan Alpargün duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"Kolon kesildiği için bina yıkıldı, tahliyemi istiyorum"

İlk duruşmadaki savunmasını yineleyen Alpargün, "Yasal tüm şartları sağladım. Zemin etüdü yaptırdım, iskanı zamanında aldım. Hiçbir suç ve kabahatim yoktur. İTÜ raporu da bu yöndedir. 73 yaşındayım ve hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum. Tahliyemi istiyorum. Benim yaptığım binada hiçbir sorun yok. Kolon kesildiği için bu bina yıkıldı" dedi.

Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin ifadeleri dinlendi. Duruşmada arama kurtarma çalışmalarına katılanlar betonların vinçle kaldırılırken dağıldığını, taşları elle kırabildiklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın binanın neden yıkıldığı ve sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınması, bu aşamada sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, binanın neden yıkıldığı ve binanın yıkılmasında müteahhit olan sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

"Sonuna kadar süreci takip edeceğiz"

Duruşma sonrası Hasan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları adına avukat Beşir Ekinci gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ekinci, "Ben, meslektaşlarım ve aileler duruşmayı son ana kadar bütün dikkatimizle izledik. Mahkeme, sunduğumuz tüm delilleri, taleplerimizi, tanık beyanlarımızla beraber yeniden ve kapsamlı bir rapor alınarak dosyaya sunulmasını talep etti. Yine sanığın iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil. Ben ve arkamda görmüş olduğunuz meslektaşlarım ve aile yakınları olarak bizim gözlerimizde acı var, üzüntü var, keder var, hüzün var, ama tek bir şey yok o da korku. Hiçbir zaman da olmayacak. Sadece bu celse değil bundan sonraki bütün celselerde burada olduğu gibi yılmadan, dimdik ayakta giden canlarımızın hesabını sormak için süreci sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avukat Ekinci, sanık Hasan Alpargün, duruşmada hiçbir suçunun olmadığını öne sürdüğünü söyledi.

Alpargün Apartmanı'nda ki depremde anne, baba ve ağabeyini kaybeden Azem Yaren Coşkun ise adalet beklediklerini söyledi. Coşkun, "Mahkemenin tekrardan bilirkişi raporu aldırmasına yönelik ara karar çıkarması gerçekten bizi rahatlattı. Beklediğimiz bir karardı. İnşallah hak ettiğimiz sonucu alacağız. Bu şahsın gerekli cezayı almasını bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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