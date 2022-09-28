Hasadını yaptıkları esrarın tamamını satamadan yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ektikleri kenevirin hasadını yapıp bir kısmını satan şahıslar uyuşturucunun tamamını pazarlayamadan yakalandı. Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ektikleri kenevirin hasadını yapıp bir kısmını satan şahıslar uyuşturucunun tamamını pazarlayamadan yakalandı. Olay, Dinar ilçesine bağlı Uluköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir bitkilerinin bir kısmını hasat edilip satıldığı bilgisini, alan ekipler harekete geçti. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede Y.K. ve M.A., isimli şahısların ev ve işyerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 50 gr kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat, 5 parça uyuşturucu madde yapımında kullanılan ampul, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan üzerinde bant olan kablo parçası, 1 adet rulo folyo ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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