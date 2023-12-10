Üye Girişi
Haberler

Hartum'da Uluslararası Kızılhaç Konvoyuna Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sudan'ın başkenti Hartum'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait insani yardım konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Sudan ordusu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) saldırı konusunda birbirlerini suçladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait insani yardım konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. ICRC tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında üç ICRC personelinin de bulunduğu ifade edilerek, "Hepsinin üzerinde Kızılhaç amblemi bulunan üç ICRC aracı ve üç otobüsten oluşan insani yardım konvoyu, tahliye bölgesine girdikten sonra saldırıya uğradı" denildi.

Açıklamada, konvoyun 100'den fazla savunmasız sivili Hartum'dan Wad Madani'ye tahliye etmek için bölgede olduğu aktarıldı.

Sudan ordusu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) saldırı konusunda birbirlerini suçladı. Sudan ordusu, saldırının "isyancılara ait" bir araba kullanılarak yapıldığını iddia ederken, RSF ise saldırının ordu güçleri tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Sudan'daki çatışmalar

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Binlerce kişinin öldüğü çatışmalar 15 Nisan'da bu yana devam ediyor. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orgeneral Hartum Sudan Ordu İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title