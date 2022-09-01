Son dakika haberleri... Otluk alanda korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisi altında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, otluk alanda çıkan yangını daha fazla yayılmadan söndürüldü. (Kamil Can Kılıç - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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