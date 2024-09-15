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Harkov'da Sivillere Yönelik Saldırı: 35 Yaralı

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Rus güçlerinin Harkov'daki Sivillere yönelik saldırısında 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıya tepki göstererek dünya ülkelerine yardım çağrısında bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçlerinin Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından binanın 9 ve 12. katları arasında yangın çıktığını bildirdi. Dünya ülkelerine çağrı yapan Zelenskiy, "Dünya Ukrayna'yı Rus askeri uçaklarından, her gün Ukraynalıların canını alan düzinelerce güdümlü bombadan korumaya yardım etmelidir. Bu terör durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov ise, saldırıda sivil altyapının da zarar gördüğünü söyledi. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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