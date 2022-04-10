Harkov'da 2 haftadır enkaz altında yaşam mücadelesi veren kedi kurtarıldı

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus bombardımanı sonucu yıkılan binanın altında kalan Kedi, 2 haftanın sonunda enkaz altından kurtarıldı.

Rusya- Ukrayna savaşında 46 gündür askeri ve sivil can kayıpları yaşanırken, birçok hayvan da hayatını kaybetti. Acil Durumlar Servisi'ne bağlı kurtarma ekipleri, Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus bombalarının hedefi olan bir binanın enkazında 2 haftadır yaşam mücadelesi veren kediyi kurtardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Acil Durumlar Servisi, "Arama kurtarma ekipleri, 2 hafta önce yıkılan binanın enkazında kalan kediyi kurtardı. Harkov'un İndustrialniy bölgesinde 5 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına katılan ekiplerimiz binanın 4. katında koltuğun arkasında çok korkmuş ve kirlenmiş bir kedi fark etti. Ekiplerimiz, enkaz altından kurtardıkları kediyi binada yaşayan bir kişiye teslim etti. Şu an güvenli bir yerde ve karnı tok bir şekilde sahiplerini bekliyor" ifadelerini kullandı. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa