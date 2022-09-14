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Hareket halindeyken yanan araç hurdaya döndü

3. Sayfa Haberleri

Hareket halindeyken yanan araç hurdaya döndü

Aydın-İzmir otobanı üzerinde meydana gelen olayda hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın araziye de sıçrarken, yangında araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Aydın- İzmir otobanı üzerinde meydana gelen olayda hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın araziye de sıçrarken, yangında araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, Aydın-İzmir Selatin Tüneli mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 48 AHJ 960 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiği fark eden sürücü aracı hemen güvenlik şeridine çekerek araçtan çıktı. Otomobilden yükselen alevler arazideki kuru otlara sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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