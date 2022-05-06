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Hareket halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hareket halindeki otomobil alev aldı

Sivas'ta hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören Taşbilek, aracını yol kenarına çekerek, Sivas Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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