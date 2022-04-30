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Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hareket halindeki ATV, yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan ATV cayır cayır yandı ve kullanılamaz hale geldi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan ATV cayır cayır yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Hatipler Mahallesinde seyir halindeki ATV motor bölümünden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

ATV'nin yandığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi beklemeksizin müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hatipler Mahallesinde Bülent Acar'a ait 20 EG 263 plakalı ATV, Hatipler Mahallesi Kızılağaç Camii yanında hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar, itfaiyeyi beklemeden yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi soğutma ve inceleme yaptı. ATV'nin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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