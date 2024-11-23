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Harçlık Vermeyen Dedesini Bıçaklayan Torun Kendisini Kilitledi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde harçlık alamadığı dedesini bıçaklayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki torun, kendisini apartmana kilitledi. Olayın ardından torunun ikna süreci ve dedenin hastaneye kaldırılması kaydedildi.

Harçlık alamadığı dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı, kendisini apartmana kilitledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda harçlık alamayınca sinirlenen torun, dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kendini de bıçaklayan torun, kendini apartmana kilitledi. Şüphelinin ikna süreci kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokakta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini apartmana kilitledi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Harçlık Vermeyen Dedesini Bıçaklayan Torun Kendisini Kilitledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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