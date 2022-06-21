E-5 Haramidere'de araç takla attı: 1 yaralı 5 Haramidere'de araç takla attı: 1 yaralı E-5 karayolu Haramidere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. E-5 Haramidere'de araç takla attı: 1 yaralı İSTANBUL - E-5 karayolu Haramidere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Araç sürücüsü yaralanırken trafikte aksamalar yaşandı. Kaza saat 08.45 sıralarında E-5 Haramidere Beylikdüzü istikametinde yaşandı. 34 DDV 246 plakalı araç sürücüsü Gökhan Turda isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Turda'nın kullandığı araç önce bariyere ardından da aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay anını gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, " Durağa gidiyordum işten çıkmıştım. Baktım araba süratliydi. Sol bariyere vurdu sonra direğe burdu yan döndü" dedi. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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