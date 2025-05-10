Haramidere'de Metrobüs Kazası: Yaralılar Var

Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı: Yaralılar var

İSTANBUL -Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.