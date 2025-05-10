Haramidere'de Metrobüs Kazası: Yaralılar Var
İstanbul Haramidere'de bir metrobüsün öndeki başka bir metrobüse çarpması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı: Yaralılar var
İSTANBUL -Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa