Haraç Çetesi İstanbul'da İşadamının Evini Kurşunladı

İstanbul Sultangazi'de silahlı bir kişi, suç ortaklarıyla birlikte haraç istedikleri işadamının evini kurşunladı. Saldırganların bu sırada telefon açarak silah seslerini de hedeflerindeki işadamına dinlettikleri belirlendi. 1'i kadın 6 şüpheli polis tarafından yakalanırken, şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'ta 9 Şubat Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir galeri sahibi haraç çetesinin hedefi oldu. Şüpheliler, haraç almak istedikleri galeri sahibinin evini kurşunladı. Galeri sahibini telefon açan saldırganlar, silah seslerini mağdura dinletti. Eve 4 kurşun isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, polis ekiplerinin incelemesinde ola yerinde 10 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobil yaklaşık 10 kilometre takip edildi. Şüphelilerin olayın ardından bir arkadaşlarıyla buluştukları, olayda kullandıkları silahı ona verdikleri tespit edildi. Ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Erkan K.'nin 10 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL