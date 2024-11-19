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Haraç Alamayınca İş Yerine Silahlı Saldırı

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Adana'da haraç istemek amacıyla bir iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla 30 el ateş etti. Olayın ardından 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haraç alamayınca iş yerine uzun namlulu silahla ateş ettiler

Ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da haraç alamadığı için iş yerine motosiklet ile gelip uzun namlulu silahlarla ateş ettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 13 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (22), Cumali K. ve İsa A. (18), tarım üzerine faaliyet gösteren Cevdet E.'nin iş yerinin önüne motosiklet ile gelip silahlı saldırı da bulundu.

Saldırıda şüpheliler iş yerine uzun namlulu tüfekle 30 el ateş açtı. Ardından ise motosiklete binerek kaçtı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri yaptığı kamera incelemesinin ardından şüphelilerin izine ulaştı. 3 şüphelide evlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 tabanca ve 41 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A., Cumali K. tutuklanırken İsa A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haraç Alamayınca İş Yerine Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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