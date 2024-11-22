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Hapisten İzinli Çıkan Zanlı, Okuldan Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Hapisten İzinli Çıkan Zanlı, Okuldan Hırsızlık Yaparken Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinden hapisten izinli çıkan 33 yaşındaki R.T.M., Mersin'de hırsızlık yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 49 suç kaydı bulunan zanlının evinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hapishaneden izinli çıkan ve bir okuldan hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Mersin'de yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 49 suç kaydı olan ve 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T.M. (33), isimli şahıS, cezaevinden izinli çıktıktan sonra Mahmutlar'da bulunan okuldan hırsızlık yaptığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonla R.T.M. Mersin'de yakayı ele verdi. Hakkında 49 suç kaydı bulanan şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet akıllı cep telefonu ve 1 adet dijital fotoğraf makinası ele geçirildi. Hırsızlık suçundan Alanya'ya getirilen R.T.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık yapan zanlının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hırsızlık yaparken rahat tavırlar sergileyen zanlı, yakalanmamak için önce eldivenleri taktı sonra da çekmeceden bulduklarını çantaya koyarak kayıplara karıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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