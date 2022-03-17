Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karışan ve defalarca hapse giren hırsızlık zanlısı, tekrar hırsızlık yaptı. Hapisten çıkmasının ardından çok kısa süre içinde yine hırsızlık yapan 18 yaşından küçük şahıs, polis tarafından yakalandı.

Keşan'da çeşitli hırsızlık suçlarının şüphelisi olan C.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 iş yeri ve kurum ile bir evde meydana gelen hırsızlıkların da şüphelisi olan 18 yaşından küçük şahsı yakaladı.

Adli makamlar karşısına 5 ayrı dosya ile çıkan C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa