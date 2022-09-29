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Hapisteki eşinin kaçakçılık faaliyetlerini sürdürürken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hapisteki eşinin kaçakçılık faaliyetlerini sürdürürken yakalandı

Başkent'te kaçak alkol üretip piyasa sürdüğü için cezaevine giren çete elebaşının kaçakçılık faaliyetlerini eşi üzerinden sürdürdüğü ortaya çıktı.

Başkent'te kaçak alkol üretip piyasa sürdüğü için cezaevine giren çete elebaşının kaçakçılık faaliyetlerini eşi üzerinden sürdürdüğü ortaya çıktı. Çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çete elebaşının eşinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri malzemelerle sahte alkollü içki üretip piyasaya süren suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete elebaşı S.Ü. ve diğer zanlılar 31 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Suç örgütünün faaliyetlerini devam ettirme görevini S.Ü.'nün eşi F.Ü.'nün üstlendiği belirlendi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, çeteyle ilgili 9 şüpheli belirledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında F.Ü.'nün de bulunduğu A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan bin 118 şişe sahte alkollü içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 adet alkollü içki yapımında kullanılan ürün ve 500 adet sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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