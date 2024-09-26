Hapiste 14 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

EEdinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 59 yaşındaki N.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan N.Ö., gerekli işlemlerin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR