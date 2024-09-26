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Hapiste 14 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Hapiste 14 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Tutuklandı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 59 yaşındaki N.Ö.'yü tutukladı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

EEdinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 59 yaşındaki N.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan N.Ö., gerekli işlemlerin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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