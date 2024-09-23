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Hapis Kaçaklığı: 9 Yıl 7 Ay Cezası Olan Şahıs Mutfağın Altında Yakalandı

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Samsun'da 9 yıl 7 ay hapis cezası olan T.P., saklandığı evin mutfak tezgahı altında yakalanarak gözaltına alındı. Polis operasyonuyla tespit edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şahsın İlkadım'da bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında T.P. mutfaktaki tezgahın altına üzerine örtü örterek saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.P., cezaevine teslim edildi.

Hapis Kaçaklığı: 9 Yıl 7 Ay Cezası Olan Şahıs Mutfağın Altında Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Samsun Güncel Hukuk Polis

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