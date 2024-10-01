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Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 15 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Bünyamin Acar, ruhsatsız tabancayla sokaklarda dolaşırken emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bursa'da 15 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan kişi, belinde tabancayla sokak sokak gezerken Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece kartalları durumundan şüphelendiği bir şüpheliyi durdurdu. Panik yapan şüphelinin üzerinde yapılan kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Orada yaka paça gözaltına alınan şüpheli, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kimliği tespit edilince suç makinası çıktı

Burada kimlik tespiti yapılan şüphelinin Bünyamin Acar (38) olduğu ve hakkında 'cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Üzerinden çıkan ruhsatsız tabanca ile 6 adet mermiye el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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