Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bilecik'te Yakalandı
Bilecik'te 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' suçundan 12 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' suçundan 12 ay hapis cezası ile aranan şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK