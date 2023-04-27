Hapis cezasıyla aranan şahıs tabanca ve tüfeklerle yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 11 yıl, 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde tabancalar ve tüfeklerle yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 11 yıl, 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde tabancalar ve tüfeklerle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'de yol kontrol ve arama görevi gerçekleştiren ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şahsın kimlik sorgulamasını yapan ekipler şüphelinin hakkında 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'tehdit' suçlarından 11 yıl, 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B.K., olduğunu tespit etti. Şahsı gözaltına alan ekipler araçta yaptıkları aramada ise 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği, 1 adet el yapımı tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek ve tabancalar nedeniyle şüpheli şahsa toplam 16 bin 232 TL para cezası kesilirken, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR