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Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Jandarma Tarafından Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan F.K. isimli şahıs, jandarmanın yol kontrol uygulamasında yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kent merkezine bağlı Hacıbeyli Kavşağı'nda yol kontrol uygulaması yapıldı. Uygulamada kimlik kontrolü yapan ekipler F.K., isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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