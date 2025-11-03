Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.Ö. isimli şahsın 'kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 10 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR