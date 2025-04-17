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Hapis Cezası Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hakkında vergi usul kanununa muhalefetten 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, 'Vergi Usül Kanu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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